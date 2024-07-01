Пожар из-за засора в печи унес жизнь мужчины в Удмуртии

В Сарапуле 53-летний местный житель стал жертвой пожара на территории частного дома. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу МЧС Удмуртии.

Согласно данным ведомства, причиной появления огня стал засор в печной трубе бани. Мужчина решил подождать, пока дрова перестанут гореть, а после уже не смог выбраться из полыхающего помещения.

Пострадавшего госпитализировали с серьезными ожогами. Пациента поместили в реанимационное отделение, где он позже скончался.

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