Повторное пьяное вождение привело лихача к реальному сроку в Петербурге

В Приморском районном суде Санкт-Петербурга завершился судебный процесс по делу о повторном управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Обвиняемым оказался мужчина, задержанный инспекторами ДПС на проспекте Испытателей ранним утром 24 апреля 2025 года, написал «Петербург2» .

Проверка показала, что водитель находился в состоянии опьянения, что подтверждено результатами медицинского освидетельствования. Стоит отметить, что ранее, в конце 2022 года, мужчина уже был осужден за аналогичное правонарушение, но не сделал надлежащих выводов.

Суд учел все обстоятельства дела и принял решение о реальном лишении свободы, подчеркнув, что рецидив подобного правонарушения требует серьезных мер реагирования.