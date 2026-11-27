На автотранспортном предприятии, которому принадлежит попавший в аварию под Красноярском автобус, проводят проверки. Об этом сообщил губернатор края Михаил Котюков .

«Сейчас врачи борются за жизнь подростка в Иланской районной больнице и женщины в Канской межрайонной больнице», — отметил чиновник, добавив, при необходимости пациентов перебросят в краевые клиники санавиацией.

Также Котюков проинформировал, что уже дал правительству края поручение оперативно выделить финансовую помощь пострадавшим и семьям погибших. Он выразил соболезнования тем, кто потерял в ДТП близких.

Автобус и два грузовика столкнулись утром в пятницу на федеральной трассе Р-255 «Сибирь». Погибли пять человек, еще 14 получили травмы.