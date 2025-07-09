Пострадавших при атаке ВСУ в Курске мать и сына отправят в Москву на лечение

Мать и сына, которые пострадали при атаке ВСУ на пляже в Курске, отправят в столицу на лечение. Об этом сообщила пресс-служба Московской медицины.

«Женщине и ее пятилетнему сыну окажут всю необходимую медицинскую помощь в Институте Склифосовского и Детской больнице имени Сперанского», — заявили в сообщении.

Накануне вечером ВСУ атаковали пляж «Городской» в Курске. Трое человек погибло, семеро пострадали, их госпитализировали. Среди получивших ранения — ребенок с матерью.

По словам временно исполняющего обязанности губернатора региона Александра Хинштейна, мальчик во время атаки прикрыл собой маму. Также в ходе ЧП на пляже оказался молодой человек, который сразу бросился на помощь, когда услышал крики женщины и ребенка.