Пострадавшие при возгорании машины подростки скончались в ожоговом центре Нижнего Новгорода

Двое подростков получили смертельные ожоги в результате возгорания автомобиля в Чебоксарах. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на Уполномоченного по правам ребенка в Чувашской Республике Алевтину Федорову.

Происшествие случилось 8 августа на Марпосадском шоссе. Загорелся прицеп автомобиля ВАЗ-2110. По предварительным данным МВД по Чувашии, внутри прицепа были канистры с бензином и оборудование для стрижки газонов. В прицепе, вопреки правилам безопасности, находились люди, включая несовершеннолетних.

Полиция выяснила, что водитель заметил возгорание и остановил машину. Пассажиры пытались отсоединить прицеп, но получили серьезные ожоги.

Четверо пострадавших подростков в возрасте 16–17 лет были доставлены в ожоговый центр в Нижнем Новгороде 9 августа. Медики боролись за их жизни, но травмы оказались несовместимыми с жизнью. Еще двое подростков находятся в тяжелом состоянии. Следственное управление СКР по Чувашской Республике возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности.