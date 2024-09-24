Пострадавшие от ботулизма из-за лобио подали в суд на «Самокат» и «Кухню на районе»

После случаев ботулизма из-за отравления лобио с фасолью против сервиса доставки «Самокат» и компании «Кухня на районе» подали в суд. Об этом со ссылкой на представителя истцов Бориса Фельдмана сообщил РБК .

Юрист уточнил, что с начала августа было подано уже пять исков, а всего планируется 30. Также Фельдман уточнил, что «по основной массе пострадавших» удалось достичь соглашения еще на досудебном этапе.

Суммы исков к «Самокату» и «Кухне на районе» различны. Заявители требуют от 250 тысяч до двух миллионов рублей.

«Одна из статей таких убытков — сумма утраченных заработков наших клиентов», — пояснил собеседник издания.

Помимо этого, на размер требований влияла и субъективная оценка моральных и физических страданий потерпевшими.