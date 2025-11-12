Пострадавшему при взрыве в Красногорске ребенку восстановят функцию кисти

Мальчику, у которого в руках взорвалось СВУ в Красногорске, пришлось ампутировать часть пальцев. Ребенка оперировали шесть с половиной часов, сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья. Функцию кисти медики надеются восстановить.

«Мальчик получил тяжелую взрывную травму обеих кистей рук, больше — правой. Доставили его в операционную, где бригада хирургов-травматологов, среди них был и специалист по травмам кисти, оперировали ребенка в течение шести с половиной часов», — рассказала директор ДНКЦ имени Рошаля Татьяна Шаповаленко.

По ее словам, ребенок уже проснулся, его состояние медики оценивают как стабильное, маленького пациента перевели в палату.

«Травма, конечно, тяжелая, особенно правой кисти. Разрывы мягких тканей, к сожалению, отрыв нескольких пальцев. Но будем стараться, чтобы эти раны как можно быстрее зажили, и думать, как максимально восстановить функцию правой кисти», — подчеркнула Шаповаленко.

После того как ребенок отдохнет, к лечению подключат психологов и реабилитологов. Сейчас мальчик с мамой.

Взрыв в Красногорске прогремел вечером 11 ноября. Мальчик шел с тренировки и поднял предмет, лежавший на детской площадке, находка взорвалась у него в руках. По факту случившегося возбудили уголовное дело.