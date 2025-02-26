«Постньюс»: солист группы «Три дня дождя» Викторов стал фигурантом уголовного дела за поддельные права

У солиста группы «Три дня дождя» Глеба Викторова есть судимость по уголовному делу за покупку и использование поддельных водительских прав. «Постьюс» выяснил, что музыкант купил их через мессенджер в июне 2022 года, а в августе предъявил их инспектору ГИБДД. Тогда Викторов получил два месяца ограничения свободы. Об этом стало известно только сейчас.

Его иномарку остановили в Москве. Сотрудник ГИБДД усомнился в подлинности документа и изъял удостоверение. Позже оказалось, что права напечатаны на принтере.

В октябре 2022 года был суд, на котором Викторов полностью признал вину. Помимо ограничения свободы, ему запретили покидать место жительства и обязали отмечаться в органах надзора.