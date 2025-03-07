«Постньюс»: рэпер Macan нарушил ПДД более 200 раз за 4 месяца
Российский рэпер Macan за четыре месяца получил 226 штрафов за нарушение ПДД на своем Bentley Bentayga S. Об этом сообщил «Постньюс».
По данным издания, большинство нарушений (172 штрафа)— за превышение скорости. Еще 15 раз артиста ловили за проезд по выделенной полосе для общественного транспорта, 11 раз — за несоблюдение требований дорожных знаков и разметки, еще 11 — за неоплаченную парковку.
Все штрафы, кроме одного, Macan уже оплатил. Как уточнил «Постньюс», за последние два года Macan накопил как минимум 958 штрафов на общую сумму более миллиона рублей.
Bentley Bentayga S 2022 года выпуска Macan купил осенью прошлого года. До этого в автопарке 23-летнего рэпера были также Mercedes-Benz G-Class 63 AMG и BMW M5 Competition.