«Постньюс»: рэпер Macan нарушил ПДД более 200 раз за 4 месяца

Российский рэпер Macan за четыре месяца получил 226 штрафов за нарушение ПДД на своем Bentley Bentayga S. Об этом сообщил «Постньюс» .

По данным издания, большинство нарушений (172 штрафа)— за превышение скорости. Еще 15 раз артиста ловили за проезд по выделенной полосе для общественного транспорта, 11 раз — за несоблюдение требований дорожных знаков и разметки, еще 11 — за неоплаченную парковку.

Все штрафы, кроме одного, Macan уже оплатил. Как уточнил «Постньюс», за последние два года Macan накопил как минимум 958 штрафов на общую сумму более миллиона рублей.

Bentley Bentayga S 2022 года выпуска Macan купил осенью прошлого года. До этого в автопарке 23-летнего рэпера были также Mercedes-Benz G-Class 63 AMG и BMW M5 Competition.