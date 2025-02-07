Пост охраны загорелся на автостоянке в Челябинске

Огонь охватил пост охраны на автомобильной стоянке в Тракторозаводском районе Челябинска. Происшествие случилось на улице Первой пятилетки. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на представителей областного ГУ МЧС России.

По данным ведомства, спасатели оперативно прибыли на место и потушили пожар на площади четыре квадратных метров. В результате возгорания пострадал мужчина, его госпитализировали с ожогами различной степени тяжести.

По предварительной информации, помещение могло загореться из-за неправильного использования электроприборов. Очевидец, заметивший пожар, сразу вызвал экстренные службы.