Посетитель поджег себя в московском МФЦ

Источник 360.ru: мужчина поджег себя в МФЦ на Новоясеневском проспекте в Москве

Фото: РИА «Новости»

В МФЦ на юго-западе Москвы объявили эвакуацию. Мужчина облил себя неизвестной жидкостью и поджег, сообщил источник 360.ru.

Экстренные службы вызвали в МФЦ по Новоясеневскому проспекту, 9. По информации собеседника 360.ru, посетителю, который поджег себя, 50 лет. У него выявили ожоги головы и шеи. Сейчас его везут в больницу. Он в тяжелом состоянии.

Всех посетителей вывели из здания, добавил источник. В общей сложности эвакуировали 150 человек.

Потушить человека смогли до прибытия специалистов. С этим справились сотрудники МФЦ, заключил собеседник 360.ru.

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