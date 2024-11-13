Попытка заработать на инвестициях обернулась для нижегородца потерей около 2 млн рублей

Житель Дзержинска потерял порядка двух миллионов рублей при попытке заработать на бирже. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело, пишет НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на региональное ГУ МВД России.

По сведениям силовиков, заманчивое предложение поступило 28-летнему мужчине в одном из мессенджеров. Надеясь заработать деньги на инвестициях, потерпевший взял кредит, а полученные средства перевел на указанные мошенником счета.

Вскоре нижегородец понял, что его обманули, и обратился за помощью к правоохранителям. Сейчас стражи порядка устанавливают личности подозреваемых. Им грозит до 10 лет колонии.