Помощник машиниста поезда пострадал во время ДТП в Нижегородской области

ДТП с поездом, в результате которого пострадал помощник машиниста, произошло накануне в Выксе. Об этом сообщил сайт newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу ГАИ Нижегородской области.

На территории Выксунского завода 54-летний водитель фуры не остановился на железнодорожном переезде и въехал в поезд. В результате столкновения пострадал 30-летний помощник машиниста. Мужчина получил травматический шок и перелом голени со смещением.

О других пострадавших не сообщается.

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