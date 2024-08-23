Помещение над кинозалом крупного ТРК загорелось в Челябинске

В Челябинске, в ночь на 23 августа, в помещении, расположенном над кинозалом торгово-развлекательного комплекса «Алмаз», произошел пожар. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Челябинской области

Пожар начался на техническом этаже над кинозалом № 1, уточнили в ведомстве. В МЧС также сообщили, что в момент возникновения огня в помещении не было людей. Благодаря сработавшим системам противопожарной автоматики сотрудники комплекса эвакуировали 65 посетителей из соседних кинозалов.

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Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Lu Hanxin/Xinhua

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