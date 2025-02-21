Полиция задержала в ХМАО водителя Mercedes, сбежавшего после тройного ДТП

Правоохранители задержали в Сургуте (ХМАО) водителя Mercedes, который сбежал после тройного ДТП. Об этом сообщил muksun.fm со ссылкой на данные региональной Госавтоинспекции.
Авария произошла 18 февраля на улице Профсоюзов. По информации ведомства, 41-летняя автомобилистка не пропустила Mercedes при выезде из двора, что привело к столкновению. От удара иномарку отбросило на полосу встречного движения, где машина врезалась в автобус.
Участник ДТП попытался скрыться, однако стражи порядка нашли его. При задержании беглеца инспекторы ДПС заблокировали улицу. Проводится проверка.
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