Полиция задержала подозреваемых в разбойном нападении в Кировском районе Ленобласти

В Ленинградской области полиция быстро раскрыла дело о нападении с угрозой применения оружия. В Кировском районе сотрудники полиции задержали троих местных жителей, которых подозревают в разбойном нападении на мужчину. Инцидент произошел в ночь на 29 декабря в поселке Синявино, написал «Петербург2» .

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, около половины второго ночи в полицию обратился 35-летний житель Парголово. Он рассказал, что трое неизвестных в состоянии алкогольного опьянения подошли к нему у магазина и попросили купить им спиртное. После покупки один из них достал нож и начал угрожать мужчине, требуя отдать все деньги.

Так как наличных у потерпевшего не оказалось, злоумышленники заставили его поехать с ними к банкомату на автовокзале в Кировске. Под угрозой оружия мужчину заставили снять 100 тысяч рублей, после чего нападавшие скрылись.

В тот же день полицейские задержали подозреваемых на улице Энергетиков в Кировске. Все задержанные — жители поселка Синявино в возрасте от 38 до 42 лет, ранее уже имевшие проблемы с законом. Их доставили в отдел полиции для дальнейших следственных действий.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ. Сейчас следствие выясняет все обстоятельства произошедшего и проверяет причастность подозреваемых к другим преступлениям.