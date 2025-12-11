Полиция задержала петербуржца, бросавшего петарды из окна квартиры

В Приморском районе Санкт-Петербурга полиция задержала местного жителя, который бросал петарды из окна своей квартиры на прохожих. Об этом сообщила «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу.
По информации ведомства, происшествие случилось Аэродромной улице. Правоохранители получили звонок от очевидцев и выехали на место.
Нарушителем оказался безработный 37-летний мужчина. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
