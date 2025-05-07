Полиция задержала наркосбытчицу и покупателя-рецидивиста в Нижнем Новгороде

Правоохранители задержали в Нижнем Новгороде подозреваемых в продаже и покупке наркотиков. Подробности сообщила pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

Согласно данным ведомства, полицейские остановили безработного рецидивиста, у которого обнаружили 11 свертков с запрещенными веществами. По наводке мужчины стражи порядка вышли на продавца.

Им оказалась 50-летняя женщина. У фигурантки обнаружили пакеты с белыми веществом, электронные весы и упаковочный материал. Возбуждены уголовные дела.