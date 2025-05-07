Полиция задержала наркосбытчицу и покупателя-рецидивиста в Нижнем Новгороде
Правоохранители задержали в Нижнем Новгороде подозреваемых в продаже и покупке наркотиков. Подробности сообщила pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.
Согласно данным ведомства, полицейские остановили безработного рецидивиста, у которого обнаружили 11 свертков с запрещенными веществами. По наводке мужчины стражи порядка вышли на продавца.
Им оказалась 50-летняя женщина. У фигурантки обнаружили пакеты с белыми веществом, электронные весы и упаковочный материал. Возбуждены уголовные дела.
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