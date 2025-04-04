Полиция задержала на Кубани жителя Абхазии с наркотиками

Правоохранители задержали в Краснодарском крае 24-летнего жителя Абхазии. Он пытался нелегально вывезти из России сильнодействующий препарат, сообщила KubanPress со ссылкой на данные Южного таможенного управления.

Согласно данным ведомства, иностранец собирался незаконно провезти запрещенное вещество через границу в пункте пропуска в Адлере. Мужчина рассчитывал воспользоваться упрощенным контролем в «зеленом коридоре». При досмотре у него обнаружили 14 капсул с наркотиками.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.