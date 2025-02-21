Полиция возбудила дело против водителя, сбившего людей на остановке в Петербурге

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств в отношении 41-летнего водителя, по вине которого произошла авария на проспекте Большевиков. Об этом сайту kp.ru сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу.
По данным полиции, 18 февраля в 19:15 водитель Hyundai Solaris, двигаясь в сторону Октябрьской набережной, не справился с управлением. Иномарку занесло и выбросило на автобусную остановку, где находились люди.
В результате ДТП пострадали 58-летняя женщина, получившая травмы средней степени тяжести, и 63-летний мужчина, которого госпитализировали в тяжелом состоянии.
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