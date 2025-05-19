Полиция возбудила дело после гибели водителя скутера в ДТП в Ленобласти

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели скутериста во Всеволожском районе Ленинградской области. Авария произошла на девятом километре автодороги «станция Магнитная — поселок имени Морозова». Об этом сообщил сайт Piter.TV со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.
По данным полиции, 15 мая в 10:15 22-летний гражданин Таджикистана за рулем автомобиля ВАЗ-2105 врезался в скутер, который после удара столкнулся с выбежавшим на трассу лосем.
От тяжелых травм водитель двухколесного транспорта погиб, а скутер полностью сгорел. Виновник аварии убежал в лес, однако правоохранители вскоре обнаружили его и задержали. Проводится расследование.
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