Полиция Удмуртии задержала жителя Ижевска, подозреваемого в краже ноутбука из ломбарда | 360°

Происшествия 03 мая 2024, 13:39 Полиция Удмуртии задержала жителя Ижевска, подозреваемого в краже ноутбука из ломбарда

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В Ижевске правоохранители задержали 32-летнего местного жителя, который подозревается в краже залогового имущества из ломбарда. Об этом написал сайт udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу МВД по Удмуртии.

Мужчина, находясь в ломбарде, воспользовался временем, когда продавец общался с клиенткой. Он похитил ноутбук с полки и скрылся в неизвестном направлении. Ущерб от его действий составил 16 900 рублей.

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В отношении подозреваемого завели уголовное дело. Похищенный ноутбук вернули владельцу.