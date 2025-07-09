Полиция Удмуртии пресекла работу подпольного игорного заведения в Сарапуле

В Удмуртии полиция задержала двух жителей, которых подозревают в организации нелегального игорного бизнеса. В операции участвовали сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Удмуртии и МО МВД России «Сарапульский», а также следователи СКР при поддержке Росгвардии, написал Izhlife .

Согласно предоставленной информации, двое мужчин — 30 и 34 лет — организовали тайное игорное заведение в одном из зданий на улице Молодежной в Сарапуле. Они предоставляли посетителям возможность играть в азартные игры с помощью специального оборудования и интернета.

Задержанным предъявлено обвинение по части 2 статьи 171.2 УК РФ — «Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору».