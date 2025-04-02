Полиция сообщила о поиске свидетелей смертельного ДТП на трассе под Саратовом

В Саратовской области ищут очевидцев смертельной аварии с участием фуры. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России корреспонденту телеканала «Саратов 24» .

По предварительным данным полиции, 3 марта около 05:15 на трассе Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград произошло массовое ДТП. Шофер седельного тягача DAF с полуприцепом не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где фура столкнулась с автомобилями Газель, Renault Duster и Lada Largus.

Водитель последнего автомобиля получил несовместимые с жизнью травмы. Стражи порядка попросили очевидцев дорожного происшествия обратиться в правоохранительные органы для дачи показаний.