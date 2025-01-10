Полиция поймала петербурженку, справившую нужду у Казанского собора

Правоохранители установили личность женщины, которая справила нужду у Казанского собора в Петербурге. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ .

Петербурженку задержали. По данным канала, ее проделка попала на видео и распространилась в Сети.

«Женщина справила нужду возле Казанского собора в центре Петербурга и попала на видео», — отметил РЕН ТВ.

В отношении женщины решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Петербурге двое подростков совершили серию нападений на горожан. Школьники подбегали к прохожим и атаковали их перцовыми баллончиками и сигнальными пистолетами. Одному мужчине они распылили перцовку в лицо. Всего от нападений пострадали два человека. У одного диагностировали химические ожоги лица и шеи, а второй получил ушибы и ссадины на руках.

По словам одного из пострадавших, хулиганы в масках подходили с просьбой дать им сигарету и тут же доставали оружие. Свои действия злоумышленники снимали на камеру.