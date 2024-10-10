Полиция Петербурга арестовала водителя BMW, который устроил смертельное ДТП

В Петербурге водителя, устроившего смертельное ДТП, отправили под стражу до 7 декабря. Об этом написала Neva.Today со ссылкой на Петродворцовый районный суд.

Случай произошел в понедельник, 7 октября, в поселке Стрельна. Водитель BMW X5 врезался в Volkswagen Polo, а затем в Nissan Note. Два человека, находившиеся в Volkswagen, скончались на месте.

Сообщается, что виновник ДТП сел за руль пьяным.