Полиция Петербурга арестовала водителя BMW, который устроил смертельное ДТП
В Петербурге водителя, устроившего смертельное ДТП, отправили под стражу до 7 декабря. Об этом написала Neva.Today со ссылкой на Петродворцовый районный суд.
Случай произошел в понедельник, 7 октября, в поселке Стрельна. Водитель BMW X5 врезался в Volkswagen Polo, а затем в Nissan Note. Два человека, находившиеся в Volkswagen, скончались на месте.
Сообщается, что виновник ДТП сел за руль пьяным.
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