Полиция Пензы задержала мужчину, ударившего подростка ножом в местном баре

Полиция Пензы задержала мужчину, нанесшего ножевое ранение подростку в местном баре. По данным пресс-службы регионального УМВД, инцидент произошел во время совместного употребления алкоголя мужчиной и его знакомым. Об этом написала «Пенза-пресс» .

В процессе застолья один из присутствующих подростков позволил себе грубые высказывания в адрес знакомого подозреваемого. Желая защитить товарища, подозреваемый использовал складной нож, ранив подростка в бедро.

Теперь мужчине предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса РФ, предусматривающей ответственность за умышленное причинение лёгкого вреда здоровью с использованием оружия или предметов, использованных в качестве оружия. Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы сроком до двух лет.