Полиция Пензы начала поиск свидетелей ДТП на Ладожской

В Пензе полиция ведет активный поиск свидетелей дорожно-транспортного происшествия, случившегося на улице Ладожской. Об этом написала «Пенза-пресс» .

Как сообщили в управлении Госавтоинспекции региона, 18 октября с 2:00 до 8:30 напротив дома № 13 произошло ДТП. Неустановленный водитель наехал на автомобиль «Лада Гранта», который стоял на месте, после чего виновник скрылся с места происшествия.

Свидетелей и очевидцев ДТП просят позвонить по телефонам: 59-90-02, 59-90-05, 59-91-22 или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181, кабинет 17.