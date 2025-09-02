Полиция остановила пьяного водителя каршеринга выстрелами по колесам в Петербурге

Сотрудники Госавтоинспекции Санкт-Петербурга применили оружие, чтобы остановить автомобиль каршеринга. Водитель Chery Tiggo игнорировал требования полицейских и продолжал движение, несмотря на поврежденное колесо. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

«Лихач продолжил движение с поврежденным передним колесом», — рассказали полицейские.

Пьяный водитель, житель Смоленской области, пытался скрыться на паркинге на Байконурской улице, где сломал шлагбаум и повредил три иномарки.

После этих ДТП нарушителя удалось задержать. Медосвидетельствование подтвердило алкогольное опьянение, также выяснилось, что у него нет водительских прав.