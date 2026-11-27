Сотрудники полиции установили, как произошла авария в Красноярском крае, унесшая жизни пяти человек. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Правоохранители выяснили, что пассажирский автобус «ПАЗ» выехал на встречную полосу. Он столкнулся сначала с автовозом Volvo, а затем с фурой Dongfeng, ехавшими по направлению Иланский – Канск.

На опубликованных кадрах видно, что у автобуса сильно смята передняя часть, разбита кабина и часть салона, выбиты все стекла на левой стороне, содрана часть обшивки. У пострадавшей в аварии фуры сильно помят бензобак и получила повреждения кабина.

ДТП произошло утром в пятницу. Пять человек погибли на месте, 14 получили травмы, как минимум двое в тяжелом состоянии.

Следственные органы возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и нарушении ПДД, повлекших смерть двух или более лиц. Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.