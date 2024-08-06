Полиция Нижнего Новгорода задержала серийного вора-домушника

В Нижнем Новгороде правоохранители задержали 48-летнего местного жителя, который совершил несколько краж в жилых домах. Об этом написало ИА «Время Н» со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

Мужчина подбирал ключи к входным дверям и проникал в дома. Общий ущерб от его действий составил более 350 тысяч рублей. Грабитель брал в основном золотые украшения и деньги.

Во время допроса задержанный рассказал, что золотые изделия он продавал на улице, либо же сдавал их в ломбард.