Полиция Нижегородской области завела уголовное дело после ДТП с автобусами

В Нижегородской области правоохранители завели уголовное дело после ДТП с двумя автобусами. Об этом написало НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на СУ СК России по региону.

Авария произошла накануне вечером в поселке Нагулино. Водитель автобуса ПАЗ не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с другим автобусом.

В ДТП пострадали пять человек — два водителя и трое пассажиров одного из транспортных средств. На месте ЧП работали спасатели, которые деблокировали пострадавших.