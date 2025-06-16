Полиция Ленобласти задержала водителя Mitsubishi, который пытался скрыться после требования предъявить документы

В Кингисеппском районе Ленинградской области сотрудники полиции задержали водителя, который пытался скрыться от погони на иномарке. Об этом Piter.TV сообщили в Министерстве внутренних дел по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В ночное время на 124-м километре трассы «Нарва» экипаж Госавтоинспекции пытался остановить автомобиль Mitsubishi для проверки документов. Водитель не подчинился требованиям полицейских и, резко увеличив скорость, попытался скрыться. Сотрудники ГИБДД начали преследование нарушителя.

Для остановки водителя, который создавал опасность для других участников движения своими маневрами, полицейские применили табельное оружие. Сначала они выстрелили в воздух для предупреждения, но нарушитель не отреагировал. Тогда автоинспекторы сделали несколько прицельных выстрелов по колесам автомобиля. Машина была остановлена. За рулем находился 51-летний житель Петербурга, а в салоне — трое его знакомых в возрасте 48, 49 и 58 лет.

Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования. В отношении него был составлен протокол по статье 12.26 КоАП РФ. Мужчину доставили в отдел полиции, где в отношении него составили еще три протокола: по части 2 статьи 12.25, части 4 статьи 12.15 и части 1 статьи 19.3 КоАП РФ.