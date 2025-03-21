Полиция Кузбасса начала расследование после ДТП со скорой помощью

В Кузбассе после аварии с участием машины скорой помощи следователи инициировали проверку. Об этом написал сайт sibdepo.ru .

ДТП произошло утром 20 марта и привело к гибели пациентки, а также травмам двух медицинских работников.

Представители Следственного комитета Кузбасса объявили о начале расследования по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».