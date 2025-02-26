Полиция изъяла 25 тысяч литров нелегального алкоголя в Нижнем Новгороде
Правоохранители изъяли свыше 25 тысяч литров нелегального спиртного в Нижнем Новгороде за 2024 год. Такие данные привели участники заседания гордумы, сообщила Pravda-nn.ru.
На сегодняшний день продажей алкоголя в городе занимаются более двух тысяч магазинов. Специалисты регулярно устраивают проверки на предмет выявления суррогатной продукции.
В прошлом году стражи порядка зафиксировали около тысячи нарушений в сфере торговли спиртным. Кроме того, из оборота изъяли незаконный товар на сумму свыше 11 миллионов рублей.
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