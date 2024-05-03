Полицейские устроили погоню за подростком на BMW в Ижевске | 360°

Происшествия 03 мая 2024, 16:47 Полицейские устроили погоню за подростком на BMW в Ижевске

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Инспекторы ДПС устроили погоню за 16-летним подростком на автомобиле BMW X5 в Ижевске. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

По предварительным данным, заметив полицейских, водитель попытался скрыться. На улице Карла Маркса он не справился с управлением и врезался в опору контактного провода, после чего попытался убежать.

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Отмечается, что на подростка составили несколько административных протоколов.