Полицейские устроили погоню за пьяным лихачом в Башкирии

Правоохранители организовали погоню за нарушителем в башкирском городе Нефтекамске. Об этом сообщил Mkset.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Согласно данным ведомства, на Комсомольском проспекте полицейские начали преследование подозрительного водителя Hyundai Solaris. Автомобилист пытался скрыться, однако его удалось остановить.

За рулем находился 37-летний мужчина, от которого пахло спиртным. Проверка в наркодиспансере подтвердила опьянение нарушителя. В отношении него составили протоколы.