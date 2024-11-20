Полицейские установили личность водителя, который сбил девочку на переходе в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде полицейские смогли найти водителя, который сбил школьницу на пешеходном переходе. Об этом написал сайт pravda-nn.ru со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону.
Случай произошел еще в октябре на улице Родионова. Водитель, проскочивший на красный сигнал светофора, наехал на девочек, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Одной из школьниц потребовалась помощь медиков.
Во время допроса водитель признался, что не заметил девочек и не понял, что кто-то из них пострадал, поэтому продолжил движение. Следствие назначило судебно-медицинскую экспертизу.
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