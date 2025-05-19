Полицейские Ижевска задержали водителя, задавившего пешехода на Славянском шоссе

Смертельное ДТП произошло вечером в субботу, 17 мая, на Славянском шоссе в Ижевске. Водитель автомобиля Peugeot сбил мужчину 1971 года рождения и скрылся с места происшествия. Об этом сообщил сайт izhlife.ru со ссылкой на представителей Госавтоинспекции Удмуртской Республики.

По данным ведомства, пострадавший от тяжелых травм скончался на месте до приезда медицинских работников. В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители задержали виновника аварии. Известно, что автомобилисту 58 лет.

Сейчас стражи порядка проводят проверку для выяснения всех обстоятельств и причин ДТП. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.