Полицейская машина перевернулась после столкновения с легковушкой в Свердловской области
Дорожная авария с участием служебной машины произошла в городе Камышлове Свердловской области. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.
Согласно данным ведомства, полицейский УАЗ, следовавший на вызов со специальными сигналами, столкнулся с Lada Vesta. Впоследствии внедорожник перевернулся.
Медицинская помощь потребовалась пассажиру легковушки. Проводится проверка.
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