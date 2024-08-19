Полицейская машина перевернулась после столкновения с легковушкой в Свердловской области

Дорожная авария с участием служебной машины произошла в городе Камышлове Свердловской области. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

Согласно данным ведомства, полицейский УАЗ, следовавший на вызов со специальными сигналами, столкнулся с Lada Vesta. Впоследствии внедорожник перевернулся.

Медицинская помощь потребовалась пассажиру легковушки. Проводится проверка.

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