Появились кадры жуткого ДТП с фурами под Волгоградом

МВД: в Волгоградской области столкнулись три фуры и легковушка

В Новоаннинском районе Волгоградской области вечером 27 декабря столкнулись три грузовые и одна легковая машина. Об этом сообщили в официальном Telegram-каналe ГУ МВД России по Волгоградской области.

По данным правоохранителей, ДТП произошло на 725-м километре автодороги Р-22 «Каспий» в 19:40 по московскому времени. Столкнулись грузовой Mercedes-Benz Actros, легковой автомобиль Hyundai и две фуры Volvo. Судя по видео у одного из грузовиков отделилась кабина.

Водителям легковушки и одной из Volvo потребовалась медицинская помощь. Их доставили в местную больницу.

На место выехала следственно-оперативная группа.

Также в ведомстве сообщили, что на этом участке дороги затруднено движение, так как пришлось организовать реверсивное движение.

Ранее смертельное ДТП с участием легкового авто и фуры произошло на трассе Таврида — Джанкой — Красноперекопск. Водитель легковушки не обеспечил безопасный боковой интервал между машинами.