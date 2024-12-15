Появились кадры тушения полыхающего поезда в Ростове-на-Дону

Локомотив грузового поезда загорелся в Ростове-на-Дону. Оперативную съемку тушения пожара опубликовала пресс-служба МЧС в официальном Telegram-канале .

Уточняется, что локомотив загорелся на станции Ростов-Товарный. К тушению огня привлекли восьмерых пожарных, шесть единиц техники и пожарный поезд. Пламя удалось локализовать, а затем и ликвидировать на 15 квадратных метрах.

При пожаре никто не пострадал. Не нарушено и транспортное сообщение.

Ранее охваченная огнем многоэтажка во Фрязине попала на видео.