Появились кадры тушения полыхающего поезда в Ростове-на-Дону

Локомотив грузового поезда загорелся в Ростове-на-Дону. Оперативную съемку тушения пожара опубликовала пресс-служба МЧС в официальном
Telegram-канале.
Уточняется, что локомотив загорелся на станции Ростов-Товарный. К тушению огня привлекли восьмерых пожарных, шесть единиц техники и пожарный поезд. Пламя удалось локализовать, а затем и ликвидировать на 15 квадратных метрах.
При пожаре никто не пострадал. Не нарушено и транспортное сообщение.
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попала на видео.
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