Появились кадры из сгоревшей квартиры в Москве, где пострадали 7 человек
Прокуратура Москвы опубликовала фото из сгоревшей квартиры в доме на улице Широкой в Москве. В результате пожара пострадали семь человек, двое из которых — дети.
«Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы», — заявили в ведомстве.
Бабушкинская межрайонная прокуратура проконтролирует установление причин случившегося.
О пожаре стало известно сегодня утром. По данным источника 360.ru, загорелись личные вещи и мебель. Огонь распространился на площади 40 квадратных метров.
Пострадавшим оказали медицинскую помощь. До прибытия оперативных служб из дома эвакуировались самостоятельно 11 человек.
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