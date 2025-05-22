Появились кадры из сгоревшей квартиры в Москве, где пострадали 7 человек

Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы/Telegram

Прокуратура Москвы опубликовала фото из сгоревшей квартиры в доме на улице Широкой в Москве. В результате пожара пострадали семь человек, двое из которых — дети.

«Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы», — заявили в ведомстве.

Бабушкинская межрайонная прокуратура проконтролирует установление причин случившегося.

Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы/Telegram
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Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы/Telegram
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О пожаре стало известно сегодня утром. По данным источника 360.ru, загорелись личные вещи и мебель. Огонь распространился на площади 40 квадратных метров.

Пострадавшим оказали медицинскую помощь. До прибытия оперативных служб из дома эвакуировались самостоятельно 11 человек.

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