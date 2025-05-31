Поездка на мопеде обернулась госпитализацией для двух подростков в Оренбуржье
Дорожная авария с участием 13-летних подростков произошла в селе Подгородняя Покровка Оренбургской области. Подробности сообщил 56orb.ru.
На улице Покровской дорогу не поделили мопед и автомобиль Renault Sandero, который совершал поворот. Юный водитель байка пытался обогнать иномарку, что привело к столкновению.
Предполагаемый виновник ДТП и его несовершеннолетний пассажир получили травмы. Пострадавшим потребовалась госпитализация.
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