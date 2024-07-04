Поезд снес выехавшую на пути легковушку на Кубани
На участке между станциями Мостовская и Лабинская в Краснодарском крае произошла авария на железнодорожных путях. Об этом сообщил сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу СКЖД.
Легковая машина выехала на железнодорожный переезд перед приближающимся составом. Несмотря на попытки машиниста затормозить, избежать столкновения не удалось.
Отмечается, что в аварии никто не пострадал. На движение поездов происшествие не повлияло.
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