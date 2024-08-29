Поезд насмерть сбил женщину в Челябинске

В Челябинской области на перегоне Мисяш — Полетаево Южно-Уральской железной дороги произошел несчастный случай: поезд насмерть сбил женщину. О этом сообщил Ura.ru со ссылкой на СУ СКР региона.

Женщина решила перейти железнодорожные пути в неустановленном месте. Машинист предпринял попытку экстренного торможения, однако избежать столкновения не удалось. От полученных травм пешеход погибла на месте. По данному факту начали проверку.

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