Поезд насмерть сбил 89-летнего мужчину в Ростовской области

Правоохранители разбираются в обстоятельствах трагедии, которая произошла на железнодорожном перегоне Лихая — Каменская в Ростовской области. Об этом сообщила RostovGazeta.ru со ссылкой на УТ МВД по СКФО.
Согласно данным ведомства, 89-летний житель Каменска-Шахтинского оказался под колесами пассажирского поезда. Очевидцы вызвали на место бригаду скорой помощи, однако медики могли лишь констатировать смерть мужчины.
Следователи назвали причиной гибели нарушение правил безопасного поведения на путях. Проводится проверка.
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