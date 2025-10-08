Поджог дома привел к гибели двух детей в Курганской области
В деревне Смолина Шатровского округа Курганской области произошел пожар, унесший жизни трех человек: женщины 1967 года рождения и двух маленьких детей. Об этом написало Ura.ru.
По информации СУ СК, УМВД и прокуратуры Курганской области, пожар был вызван умышленным поджогом, который совершил местный житель в состоянии алкогольного опьянения.
По факту гибели людей возбуждено уголовное дело, мужчину задержали, прокуратура проводит проверку.
