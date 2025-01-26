Подросток забрался высоко на дерево в Зеленограде и не смог слезть

В Зеленограде ребенок забрался высоко на дерево и не смог слезть. Об этом сообщил источник 360.ru.

На дереве застрял 14-летний подросток. Это произошло возле школы № 1151 в районе Крюково.

«Залез высоко на дерево, слезть не может», — сообщил источник.

На место выехали экстренные службы и полиция. Подростка спустили с дерева по лестнице, другая помощь ребенку не понадобилась.

Ранее в Новосибирске два школьник пострадали из-за рухнувшего дерева. Клен упал на детей недалеко от учебного учреждения, хотя ветер был не очень сильным, рассказала мама одного из пострадавших. Ее сын отделался ушибами, другой мальчик попал в больницу с подозрением на компрессионный перелом позвоночника.