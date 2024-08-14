Подросток за рулем ВАЗа сбил 17-летнего пешехода в Удмуртии

Авария с участием 17-летнего пешехода произошла накануне на улице Школьной в Балезино. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на первый отдел УГИБДД по Удмуртии.

Подросток за рулем ВАЗ-2110 наехал на несовершеннолетнего в ночное время суток. Юношу доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

В полиции сообщили, что 16-летний водитель скрылся с места ДТП, однако позже его удалось вычислить. Сейчас подростку грозит административное наказание.